Igor Tudor: Fenerbahçe maçında tam kadro olacağız

Beşiktaş'ın kaybettiği haftada Konyaspor deplasmanına 3 puan parolasıyla çıkan Galatasaray, 2-0'lık skorla istediğini aldı.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, "Selçuk doğru yerde oynadı ve bizi yanıltmadı" dedi.

TUDOR DERBİ HAKKINDA KONUŞTU

Igor Tudor, "Bütün oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Mükemmel bir oyuncu grubuna sahibim karakter anlamında. 8 maçın 7'sini kazanırken her maç o açlıkla sahaya çıkan bir takım var. Sezonun başından beri söylediğim bir şey var. 'Selçuk bu takımın kaptanı ve ona ihtiyacımız var' Selçuk doğru zamanda oynadı ve bizi yanıltmadı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Milli takım dönüşü zor deplasmandan 3 puanla döndük. Derbiye bir hafta var. Sakatlıkların durumuna bakacağız. Muhtemelen tam kadro sahada olacağız" şeklinde konuştu.