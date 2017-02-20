Igor Tudor Galatasaray yönetimini şaşırttı

Galatasaray, Igor Tudor yönetimindeki ilk maçında Rize deplasmanında şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan kaybetti, ancak mücadeleci futbol başkan Dursun Özbek ve yönetimini umutlandırdı.

GALATASARAY'A YAKIŞAN MÜCADELE

Başkan Özbek, 90 dakikanın ardından telefonla Sportif AŞ Üyesi Levent Nazifoğlu’nu arayarak, “Puan kaybına üzüldüm ama bizim görmek istediğimiz Galatasaray’a yakışan mücadele işte budur. Bu beni fazlasıyla umutlandırdı. Oyuncu kalitemiz bu mücadeleci futbolu sergilemeye devam ederse her şey daha güzel olacak. Saha kenarında hocamızın duruşu anlaşılan o ki futbolcuları kamçılıyor. Keşke galibiyetle başlasaydık. Ancak buna rağmen ben geleceğe yönelik çok umutluyum” ifadelerini kullandığı belirlendi.

3 GÜNDE 118 KM

Galatasaraylı yöneticilerin maç esnasındaki WhatsApp grubunda da yine teknik direktör Igor Tudor’a yönelik çok olumlu ifadeler kullanıldığı öğrenildi. Yöneticilerin, “İşte mücadeleci futbol budur. Bir takım 3 günde 118 km koşabilecek düzeye nasıl geliyor? Demek ki Tudor’la beraber bazı kötü alışkanlıklar bitecek. Oyun boyunun kısalması ortaya tempoyu bir futbol çıkardı. Futbolcular bu tempolu oyuna alışırsa tribünlerin görmek istediği Galatasaray’ı izleriz” şeklinde bir takım görüşler sundukları öğrenildi.