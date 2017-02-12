Igor Tudor Galatasaray'a doğru

Adı bir süredir Galatasaray'la anılan ve sarı-kırmızılı taraftarların sempati duyduğu Igor Tudor hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

SEZON SONU GİDEBİLİR

Beyaz TV'ye konuşan Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, "Tudor'un kendisine sordum. Galatasaray'dan bir teklif almadığını söyledi. Önümüzdeki hafta Tudor ile gelecek sezonun planlamasını yapacağız. Sezon sonunu beklemek isterse saygı gösteririz" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY BİZİMLE GÖRÜŞMELİ'

Galatasaray'ın Igor Tudor'u istemesi halinde kendileri ile görüşmesi gerektiğini vurgulayan Tankut, "Galatasaray'ın böyle bir düşüncesi varsa bizimle görüşmeli veya 31 Mayıs'tan sonra Tudor ile konuşmalıdır. Şu an böyle bir durum yok" şeklinde konuştu.