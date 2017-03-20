Igor Tudor Galatasaray'ın sorunlarını buldu

Galatasaray'ın Trabzon’da aldığı 2-0’lık yenilgi, sarı kırmızılılar için bir mağlubiyetten daha fazlası oldu.

Teknik direktör Igor Tudor’un bu sezonla ilgili tüm inançları ve hedefleri yerle bir oldu.

KAZANMA HIRSI YOK

Galatasaray camiasında son 2 yıldır konuşulan bir gerçeği Tudor da gördü. Takımdaki kazanma hırsı ve isteği yeterli düzeyde değil. Bunun en büyük nedeni ise kadrodaki çoğu oyuncunun başarıya doymuş olması. Bazı oyuncular iyi çalışmadığı için fiziksel durumları üst düzey mücadeleye yetmiyor.

ÇOK FAZLA SÖZ SAHİBİLER

Yıllardır Florya’da futbolcuya dayalı bir düzen var. Bazı oyuncular çok fazla söz sahibi. Ayrıca egoları da yüksek. Sınırları aşıyorlar.

Son olarak, topuk dikeni sorunu yaşayan Chedjou, Trabzon maçı öncesi, “Kimse benden iğne ile oynamamı beklemesin.” dedi. Ve dediğini yapıp Trabzon’a gitmedi.

SNEİJDER HOCAYI YANILTTI

Tudor, Trabzon’da Josue’yi ilk 11’de oynatmayı planlıyordu. Ancak Sneijder maç öncesi, “Oynamayı çok istiyorum.” deyince Tudor ilk 11’e aldı. Ne var ki, Hollandalı çok kötü bir maç çıkardı.

Tudor’un 10 gün önce söylediği, “Sneijder’in kilo fazlası var, tempomuzu kaldıramaz.” tezi de doğrulanmış oldu.

BAŞARIYA AÇ OYUNCULAR ALACAK

Trabzonspor maçında, Galatasaray adına bu üzücü gerçeklerle yüz yüze kalan teknik direktör Igor Tudor, en kısa sürede neşteri vurup sorunları çözmeyi planlıyor.

Öncelikle Florya’yı disipline sokacak olan Hırvat teknik adamın yeni sezona yönelik transfer politikasında bir tek kriter var; başarıya aç oyuncular almak.