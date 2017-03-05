Igor Tudor'dan Muslera'ya frikik uyarısı

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera son iki lig maçında da frikikten gol yedi.

Bunun üzerine Igor Tudor futbolcularına barajın nasıl kurulacağını gösterdi. Ayrıca Muslera'ya da esprili bir şekilde bir kez daha frikikten gol yemesi halinde ceza keseceğini söyledi.

BİR DAHA YERSEN HERKESE YEMEK ISMARLARSIN

Rize ve Beşiktaş maçlarında yenen iki golün frikikten olmasına dikkat çeken Tudor takıma özel duran top çalışması yaptırdı. "Bir daha frikik golün yersen herkese yemek ısmarlarsın" diyerek Muslera'ya takılan Tudor oyuncularına baraj kurmanın inceliklerini anlattı.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

Aslan'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı’na davet edildi. Galatasaraylı futbolcu, ülkesinin 2018 Dünya Kupası elemelerinde Brezilya ve Peru ile yapacağı maçlara çağrıldı.

Milli takımda kart cezası bulunan Muslera’nın Luis Suarez ile beraber Brezilya maçını kaçıracağı ancak Peru karşısında kalede olmasının beklendiği bildirildi.