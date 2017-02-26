Igor Tudor'un derbi planı belli oldu

Karabükspor’un başında iken Beşiktaş’ı 2-1 yenen G.Saray Teknik Direktörü Igor Tudor, siyah beyazlıları bir kez daha devirebilmek için planlarını yaptı. Rakibin özelliklerini oyuncularına anlatan Tudor, “Ne yapıp edip kazanmalıyız” dedi ve galibiyet planını anlattı.

QUARESMA VE TALİSCA'YA ŞUT ATTIRMATIN

Igor, Cenk Tosun’un en formda dönemini yaşadığına dikkat çekerek, Chedjou, Semih ve Ahmet’i özel olarak uyardı.

Ceza sahası içinde tek vuruşları başarıyla yapan Cenk’e yakın markaj yapılmasını istedi. Ayrıca, Talisca ve Quaresma’ya şut atma fırsatı verilmemesi gerektiğini ifade etti.

ADAM ADAMA MARKAJ

Tudor derbinin orta sahada çözüleceğine inanıyor. Orta sahada agresif bir futbolla rakibe baskı yapılmasını isteyen Tudor, Beşiktaş orta alanının göbeğinde görev yapan Atiba-Oğuzhan Özyakup ikilisine adam adama markaj uygulatacak.

BOL BOL ŞUT ÇEKİN

Beşiktaş'ın hızlı hücuma çıkan takımlar karşısında zorlandığını tespit eden Tudor, bu şekilde sonuca gitmeyi planlıyor. Tudor, Sneijder, Selçuk ve Podolski’ye de her fırsatta bol bol şut atmalarını istedi.