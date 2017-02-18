Igor Tudor'un hırsı gündem oldu

Galatasaray'ın yeni Teknik Direktörü Igor Tudor sarı-kırmızılı takımla çıktığı ilk maçta yerinde duramadı. Çaykur Rizespor deplasmanında siftah yapan Hırvat Teknik adam karşılaşmayı büyük bir heyecan içinde takip etti.

GOLDE BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Yedek kulübesinde bir an olsun oturmayan genç teknik adam sık sık oyuncularını uyararak baskı kurmaları yönünde uyarılarda bulundu. 23.dakikada Lukas Podolski'nin attığı golde müthiş bir sevinç yaşayan Tudor'un bu anları twitter gündemine oturdu.

SEVİNCİNİ OYUNCULARIYLA PAYLAŞTI

Hırsı ve heyecanıyla dikkat çeken Tudor gol sonrası tüm yardımcılarını ve kulübeki oyuncularının yanına giderek ilk gol sevincini onlarla paylaştı.

Tudor ilk yarıda kendisine yakın bölgede oynayan Yasin Öztekin'e sürekli alkışlarla destek vererek oyunda kalmasını söyledi. Genç çalıştırıcı Lukas Podolski'nin golü öncesi büyük mücadele vererek topu kazanan Sabri'yi de özel olarak tebrik etti.