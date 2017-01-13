Ensonhaber.com'a dön

İkinci yarının ilk maçı bu akşam

Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında Bursaspor, Trabzonspor'u konuk edecek.

Yorum Yap

İkinci yarının ilk maçı bu akşam

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 18 puanla 13. sırada kapatan Trabzonspor, ikinci devrenin açılış maçında deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak.

Ligin ikinci devresi öncesi kadrosunu Joao Pereira, Emmanuel Mas, Carl Medjani, Olcay Şahan gibi oyuncularla güçlendiren bordo-mavililer, Bursaspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor.

Timsah Arena'da oynanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. 20:00'da başlayacak karşılaşma BeINSports'tan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bursaspor: Harun, İsmail, Erdem, Aziz, Ertuğrıl, Merter, Jorquera, Batalla, Jhon, Valle, Deniz

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Mehmet Ekici, Yusuf Erdoğan, Castillo, D'Doye

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM