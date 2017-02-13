İkinci yarının lideri Trabzonspor

Trabzonspor ligin 16 haftalık ilk bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 18 puan topladı. Karadeniz ekibi, ikinci devrede oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanarak en fazla puan toplayan takım unvanını elde etti.

Ligin ilk yarısını 13. sırada tamamlayan bordo-mavililer, aldığı galibiyetlerde puanını 30'a çıkarırken, 4 haftada 7 basamak yükselme başarısı göstererek 6. sıraya kadar da tırmandı.

İKİNCİ YARIDAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, 17. haftada deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yenerek ligin ikinci bölümüne galibiyetle başladı.

Kasımpaşa'yı 18. haftada İstanbul'da 1-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, yeni stadı Medical Park Arena'da oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 yendi ve bu sezon en farklı galibiyetine imza attı.

Bordo-mavililer, son olarak Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 yenerek yükselişini sürdürdü.

KALESİNDE SADECE 1 GOL GÖRDÜ

Trabzonspor, 4 karşılaşmada 8 gol atarken maç başına 2 gol ortalaması yakaladı.

Karadeniz ekibi, sadece 1 gol yerken 3 maçta da kalesini kapatarak ligde söz konusu dönemde en az gol yiyen ekip oldu.