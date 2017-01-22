İlhan Cavcav 36 yılda 42 farklı hocayla çalıştı

Teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde, kulüp başkanı İlhan Cavcav'ın 36 yıllık görev süresinde 42 farklı teknik direktör çalıştı.
EN SON ÜZÜLMEZ'İ GÖNDERMİŞTİ
Başkent ekibinde 1977 yılında başkanlığa seçildikten kısa süre sonra görevinden ayrılan, 4 yıl sonra yeniden başkan olan ve 1981'den itibaren kesintisiz kırmızı-siyahlı kulübü yöneten Cavcav, başkanlık koltuğuna oturduğu 36 yılda 56 kez çareyi hoca değiştirmekte aradı.
Cavcav, son olarak geçen sezonun devre arasında takımın başına geçen İbrahim Üzülmez ile yol ayrımına gitti.
42 FARKLI HOCAYLA ÇALIŞTI
Gençlerbirliği'nde anlaşmaya varılan Ümit Özat, resmi sözleşme imzalaması durumunda Cavcav döneminde görev yapan 42. teknik direktör oldu.
İşte Cavcav'la çalışan hocaların listesi:
Ümit Özat 2016-2017
İbrahim Üzülmez 2016-2017
İbrahim Üzülmez 2015-2016
Yılmaz Vural 2015-2016
Mustafa Kaplan 2015-2016
Mehmet Özdilek 2015-2016
Stuart Baxter 2015-2016
Mesut Bakkal 2014-2015
İrfan Buz 2014-2015
Mustafa Kaplan 2014-2015
Mehmet Özdilek 2013-2014
Metin Diyadin 2013-2014
Fuat Çapa 2012-2013
Fuat Çapa 2011-2012
Ralf Zumdick 2010-2011
Thomas Doll 2010-2011
Thomas Doll 2009-2010
Samet Aybaba 2008-2009
Mesut Bakkal 2008-2009
Mesut Bakkal 2007-2008
Bülent Korkmaz 2007-2008
Reinhard Stumpf 2007-2008
Fuat Çapa 2007-2008
Mesut Bakkal 2006-2007
Mesut Bakkal 2005-2006
Ziya Doğan 2005-2006
Ziya Doğan 2004-2005
Ahmet Oğuz Çetin 2004-2005
Erdoğan Arıca 2004-2005
Ersun Yanal 2003-2004
Ersun Yanal 2002-2003
Erdoğan Arıca 2001-2002
Walter Meeuws 2001-2002
Hasan Gül 2000-2001
Samet Aybaba 2000-2001
Samet Aybaba 1999-2000
Karol Pecze 1999-2000
Karol Pecze 1998-1999
Yılmaz Vural 1997-1998
Luka Peruzovic 1997-1998
Teoman Yamanlar 1996-1997
Sadi Tekelioğlu 1996-1997
Metin Türel 1996-1997
Georges Heylens 1995-1996
Metin Türel 1994-1995
Zafer Göncüler 1994-1995
Zafer Göncüler 1993-1994
Agusto Palacios 1993-1994
Kurban Berdiev 1993-1994
Valery Nepomniachi 1992-1993
Battal Tokyay 1991-1992
Aldoğan Argon 1991-1992
Jozef Jarabinsky 1990-1991
Metin Türel 1989-1990
Gündüz Tekin Onay 1989-1990
Erkan Kural 1988-1989
Teoman Yamanlar 1987-1988
İbrahim Aydın 1987-1988
Kadri Aytaç 1987-1988
Tınaz Tırpan 1987-1988
Hüsnü Macurni 1987-1988
Metin Türel 1986-1987
Erkan Kural 1985-1986
Tınaz Tırpan 1984-1985
Tınaz Tırpan 1983-1984
Kadri Aytaç 1982-1983
Teoman Yamanlar 1981-1982