İlhan Cavcav 36 yılda 42 farklı hocayla çalıştı

Teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde, kulüp başkanı İlhan Cavcav'ın 36 yıllık görev süresinde 42 farklı teknik direktör çalıştı.

EN SON ÜZÜLMEZ'İ GÖNDERMİŞTİ

Başkent ekibinde 1977 yılında başkanlığa seçildikten kısa süre sonra görevinden ayrılan, 4 yıl sonra yeniden başkan olan ve 1981'den itibaren kesintisiz kırmızı-siyahlı kulübü yöneten Cavcav, başkanlık koltuğuna oturduğu 36 yılda 56 kez çareyi hoca değiştirmekte aradı.

Cavcav, son olarak geçen sezonun devre arasında takımın başına geçen İbrahim Üzülmez ile yol ayrımına gitti.

42 FARKLI HOCAYLA ÇALIŞTI

Gençlerbirliği'nde anlaşmaya varılan Ümit Özat, resmi sözleşme imzalaması durumunda Cavcav döneminde görev yapan 42. teknik direktör oldu.

İşte Cavcav'la çalışan hocaların listesi:

Ümit Özat 2016-2017

İbrahim Üzülmez 2016-2017

İbrahim Üzülmez 2015-2016

Yılmaz Vural 2015-2016

Mustafa Kaplan 2015-2016

Mehmet Özdilek 2015-2016

Stuart Baxter 2015-2016

Mesut Bakkal 2014-2015

İrfan Buz 2014-2015

Mustafa Kaplan 2014-2015

Mehmet Özdilek 2013-2014

Metin Diyadin 2013-2014

Fuat Çapa 2012-2013

Fuat Çapa 2011-2012

Ralf Zumdick 2010-2011

Thomas Doll 2010-2011

Thomas Doll 2009-2010

Samet Aybaba 2008-2009

Mesut Bakkal 2008-2009

Mesut Bakkal 2007-2008

Bülent Korkmaz 2007-2008

Reinhard Stumpf 2007-2008

Fuat Çapa 2007-2008

Mesut Bakkal 2006-2007

Mesut Bakkal 2005-2006

Ziya Doğan 2005-2006

Ziya Doğan 2004-2005

Ahmet Oğuz Çetin 2004-2005

Erdoğan Arıca 2004-2005

Ersun Yanal 2003-2004

Ersun Yanal 2002-2003

Erdoğan Arıca 2001-2002

Walter Meeuws 2001-2002

Hasan Gül 2000-2001

Samet Aybaba 2000-2001

Samet Aybaba 1999-2000

Karol Pecze 1999-2000

Karol Pecze 1998-1999

Yılmaz Vural 1997-1998

Luka Peruzovic 1997-1998

Teoman Yamanlar 1996-1997

Sadi Tekelioğlu 1996-1997

Metin Türel 1996-1997

Georges Heylens 1995-1996

Metin Türel 1994-1995

Zafer Göncüler 1994-1995

Zafer Göncüler 1993-1994

Agusto Palacios 1993-1994

Kurban Berdiev 1993-1994

Valery Nepomniachi 1992-1993

Battal Tokyay 1991-1992

Aldoğan Argon 1991-1992

Jozef Jarabinsky 1990-1991

Metin Türel 1989-1990

Gündüz Tekin Onay 1989-1990

Erkan Kural 1988-1989

Teoman Yamanlar 1987-1988

İbrahim Aydın 1987-1988

Kadri Aytaç 1987-1988

Tınaz Tırpan 1987-1988

Hüsnü Macurni 1987-1988

Metin Türel 1986-1987

Erkan Kural 1985-1986

Tınaz Tırpan 1984-1985

Tınaz Tırpan 1983-1984

Kadri Aytaç 1982-1983

Teoman Yamanlar 1981-1982

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