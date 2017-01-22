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İlhan Cavcav 36 yılda 42 farklı hocayla çalıştı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, sürekli teknik direktör değiştirmesiyle ün yapmıştı.

İlhan Cavcav 36 yılda 42 farklı hocayla çalıştı
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Teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde, kulüp başkanı İlhan Cavcav'ın 36 yıllık görev süresinde 42 farklı teknik direktör çalıştı.

EN SON ÜZÜLMEZ'İ GÖNDERMİŞTİ

Başkent ekibinde 1977 yılında başkanlığa seçildikten kısa süre sonra görevinden ayrılan, 4 yıl sonra yeniden başkan olan ve 1981'den itibaren kesintisiz kırmızı-siyahlı kulübü yöneten Cavcav, başkanlık koltuğuna oturduğu 36 yılda 56 kez çareyi hoca değiştirmekte aradı.

Cavcav, son olarak geçen sezonun devre arasında takımın başına geçen İbrahim Üzülmez ile yol ayrımına gitti.

42 FARKLI HOCAYLA ÇALIŞTI

Gençlerbirliği'nde anlaşmaya varılan Ümit Özat, resmi sözleşme imzalaması durumunda Cavcav döneminde görev yapan 42. teknik direktör oldu.

İşte Cavcav'la çalışan hocaların listesi:

Ümit Özat 2016-2017

İbrahim Üzülmez 2016-2017 

İbrahim Üzülmez 2015-2016 

Yılmaz Vural 2015-2016

Mustafa Kaplan 2015-2016 

Mehmet Özdilek 2015-2016 

Stuart Baxter 2015-2016 

Mesut Bakkal 2014-2015 

İrfan Buz 2014-2015 

Mustafa Kaplan 2014-2015 

Mehmet Özdilek 2013-2014 

Metin Diyadin 2013-2014 

Fuat Çapa 2012-2013 

Fuat Çapa 2011-2012 

Ralf Zumdick 2010-2011 

Thomas Doll 2010-2011 

Thomas Doll 2009-2010 

Samet Aybaba 2008-2009 

Mesut Bakkal 2008-2009 

Mesut Bakkal 2007-2008 

Bülent Korkmaz 2007-2008 

Reinhard Stumpf 2007-2008 

Fuat Çapa 2007-2008 

Mesut Bakkal 2006-2007 

Mesut Bakkal 2005-2006 

Ziya Doğan 2005-2006

Ziya Doğan 2004-2005 

Ahmet Oğuz Çetin 2004-2005 

Erdoğan Arıca 2004-2005 

Ersun Yanal 2003-2004 

Ersun Yanal 2002-2003 

Erdoğan Arıca 2001-2002 

Walter Meeuws 2001-2002 

Hasan Gül 2000-2001 

Samet Aybaba 2000-2001 

Samet Aybaba 1999-2000 

Karol Pecze 1999-2000 

Karol Pecze 1998-1999 

Yılmaz Vural 1997-1998 

Luka Peruzovic 1997-1998 

Teoman Yamanlar 1996-1997 

Sadi Tekelioğlu 1996-1997 

Metin Türel 1996-1997 

Georges Heylens 1995-1996 

Metin Türel 1994-1995 

Zafer Göncüler 1994-1995 

Zafer Göncüler 1993-1994 

Agusto Palacios 1993-1994 

Kurban Berdiev 1993-1994 

Valery Nepomniachi 1992-1993 

Battal Tokyay 1991-1992 

Aldoğan Argon 1991-1992 

Jozef Jarabinsky 1990-1991 

Metin Türel 1989-1990 

Gündüz Tekin Onay 1989-1990 

Erkan Kural 1988-1989 

Teoman Yamanlar 1987-1988 

İbrahim Aydın 1987-1988 

Kadri Aytaç 1987-1988

Tınaz Tırpan 1987-1988 

Hüsnü Macurni 1987-1988 

Metin Türel 1986-1987 

Erkan Kural 1985-1986 

Tınaz Tırpan 1984-1985 

Tınaz Tırpan 1983-1984 

Kadri Aytaç 1982-1983 

Teoman Yamanlar 1981-1982 

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