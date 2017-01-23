İlhan Cavcav'a son veda

Cumartesi günü beyin kanaması geçiren ve apar topar hastaneye kaldırılan Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetmişti.

SON KEZ TESİSLERE GETİRİLDİ

Yıllarını verdiği kulübün tesislerine son kez getirilen efsane başkanın cenaze töreni İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen merasimle başladı.

SPOR VE SİYASET DÜNYASI TÖRENE AKIN ETTİ

İlhan Cavcav için yapılan törene, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve spor dünyasından bir çok kişi katıldı.

Törenin ardından, öğle namazına müteakip Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası İlhan Cavcav, Cebeci'deki aile mezarlığına defnedilecek...