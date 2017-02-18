İlhan Cavcav'ın koltuğuna oğlu oturdu

İlhan Cavcav'ın vefatı ile olağanüstü kongre yapılan Gençlerbirliği Kulübünde Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav, 708 oyla başkanlığa seçildi

BİZİM ACIMIZI PAYLAŞTINIZ

Faaliyet ve yönetim kurulu raporlarının ibrasının ardından İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav konuşması esnasında duygulandı. Murat Cavcav, geçen ay hem camia, hem aile olarak acı dolu günler yaşadıklarını belirterek, "22 Ocak'ta babamı kaybettim. Kırk yıllık başkanımızı Türk futbol duayeni İlhan Cavcav'ı kaybettik. Bugün burada gördüğüm bir çok sima bizimleydi. Kötü günümüzde bizi yalnız bırakmadınız acımızı paylaştınız, ailem adına hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

BABASININ YERİNE GEÇTİ

Murat Cavcav'ın konuşmasının ardından seçime geçildi. Genel kurula bin 550 delegenin 874'ü katıldı. Murat Cavcav, 709 delegenin oyunu alarak 37 yıl başkanlık yapan babası İlhan Cavcav'dan sonra kırmızı-siyahlı kulübün başkanı oldu.

Murat Cavcav başkanlığındaki yönetim kurulunda Murat Yıldız, Murat İşcan, Arda Çakmak, Arif Ölmez, Merdan Hürmeydan, Hıfzı Kuruşa, Kerem Doğan, Sinan Gürsoy, Şahin Kartal, Osman Kaçar, Sertaç Muratal, Mehmet Gür, Aykut Akalın, Hakan Kaynar, Cem Şükrü Kaya, İsmail Özkan, Kemal Yurttakalan ve Bülent Üstündağ yer aldı.