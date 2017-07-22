İlhan Rus rakibini yenerek altın madalya kazandı

İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda sporcularımızdan madalyalar gelmeye devam ediyor .

İLHAN VE MEHMET RUS RAKİPLERİNİ YENDİ

İlhan Çıtak, 98 kilo müsabakasında Rus Vladislav Tarasov'u 4-0 geriden gelerek 6-4 yendi ve altın madalyanın sahibi oldu.

İlhan Çıtak'tan altın madalya kazandı - İZLE

Erkekler 59 kiloda mindere çıkan Mehmet Ali Yiğit ise, Rus rakibi Kirill Andreevich Chulkov'u 5-3 mağlup ederek altın madalya elde etti.

MUHAMMET'TEN ALTIN AHMET'TEN BRONZ

Muhammet Akdeniz ise 71 kiloda Portekizli Hugo Miguel Passos ile karşılaştı. Milli güreşçi, 4-0 öndeyken müsabaka doktorunun sakatlanan rakibinin mücadele edemeyeceğine karar vermesi sonucunda karşılaşmadan hükmen galip ayrıldı ve altın madalya kazandı.

Müsabaka esnasında başını sert bir şekilde yere çarparak bilincini yitiren Passos, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Portekizli güreşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

80 kiloda bronz mücadelesine çıkan Ahmet Talha Kaçur ise Bulgar rakibi Hristo Georgiev Pavlov'a 2-0 üstünlük kurarak madalyayı boynuna taktı.