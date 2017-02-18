İlk finalist Galatasaray'ı deviren Banvit oldu

Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Banvit, Galatasaray Odeabank'ı 71-68 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.
İLK YARIYA BANDIRMA EKİBİ ÖNDE GİRDİ
Mücadelenin başında boyalı alana top indirerek hücum eden Galatasaray Odeabank karşısında Jordan Theodore ile oyunu iyi organize eden Banvit, ilk periyotu 17-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte savunmadaki direncini arttıran ve dış atışlarda da iyi bir yüzde bulan Banvit, 26.dakikada 9 sayılık farkı yakaladı (29-20). Mücadelenin ilk yarısını Bandırma ekibi 33-28 önde kapattı.
İLK FİNALİST BANVİT
Üçüncü periyotta oyunun temposu yükselirken, iki takımda dış atışlara yöneldi. Bu bölümde Sinan Güler’in oyuna ağırlığını koymasıyla hücumlarda skor üreten Sarı Kırmızılılar, 25.dakikada durumu 40-40 yaptı. Üçüncü periyot, Sinan Güler’in etkili oyunu sürdürmesi sonrasında Galatasaray Odeabank’ın 51-47 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın final periyotunda Theodore’un devreye girmesiyle basketler bulan Banvit, 27.dakikada Gediminas Orelik’in üç sayılık basketiyle 64-61 öne geçti.
Son bölümleri büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmadan Banvit, 71-68 galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırdı.