İlk finalist Galatasaray'ı deviren Banvit oldu

Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Banvit, Galatasaray Odeabank'ı 71-68 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.

Mücadelenin başında boyalı alana top indirerek hücum eden Galatasaray Odeabank karşısında Jordan Theodore ile oyunu iyi organize eden Banvit, ilk periyotu 17-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte savunmadaki direncini arttıran ve dış atışlarda da iyi bir yüzde bulan Banvit, 26.dakikada 9 sayılık farkı yakaladı (29-20). Mücadelenin ilk yarısını Bandırma ekibi 33-28 önde kapattı.

İLK FİNALİST BANVİT

Üçüncü periyotta oyunun temposu yükselirken, iki takımda dış atışlara yöneldi. Bu bölümde Sinan Güler’in oyuna ağırlığını koymasıyla hücumlarda skor üreten Sarı Kırmızılılar, 25.dakikada durumu 40-40 yaptı. Üçüncü periyot, Sinan Güler’in etkili oyunu sürdürmesi sonrasında Galatasaray Odeabank’ın 51-47 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın final periyotunda Theodore’un devreye girmesiyle basketler bulan Banvit, 27.dakikada Gediminas Orelik’in üç sayılık basketiyle 64-61 öne geçti.

Son bölümleri büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmadan Banvit, 71-68 galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırdı.