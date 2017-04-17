İlk maç Golden State Warriors'ın

NBA'de geçen yılın finalisti ve normal sezonu Batı Konferansı lideri olarak tamamlayan Golden State Warriors, play-off ilk maçında Portland Trail Blazers'ı 121-109 yenerek seride 1-0 öne geçti.
WARRİORS ÖNE GEÇTİ
NBA'de geçen yılın finalisti Golden State Warriors, play-off'lar ilk maçında Portland Trail Blazers'ı 121-109 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Normal sezonu Batı Konferansı lideri olarak tamamlayan Warriors'ta Kevin Durant 32, Stephen Curry 29 sayıyla oynadı. Draymond Green ise 19 sayı, 12 ribaunt, 9 asist, 5 blok, 3 top çalmalık performansıyla galibiyete katkı sağladı.
Trail Blazers'ta CJ McCollum 41, Damian Lillard 34 sayı kaydetti.