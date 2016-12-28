İlk yarıda gol ortalaması 2,5'un altında kaldı

Ligde 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15 ve 16. haftada sahaya çıkan futbolculardan 11'i kalesini şaşırarak, rakiplerini sevindirdi.
KENDİ KALESİNE GOL ATILAN MAÇLAR
Ligin ilk bölümünde kalesine gol atan isimler, takımları ve oynadıkları maçlar şöyle:
4. hafta:
Rodallega (Akhisar Belediyespor) - (Beşiktaş maçında)
Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği) - (Konyaspor maçında)
Hintum (Gaziantepspor) - (Medipol Başakşehir maçında)
9. hafta:
Vrsajevic (Osmanlıspor) - (Gaziantepspor maçında)
10. hafta: Omerou (Aytemiz Alanyaspor) - (Gaziantepspor maçında)
Fatih Öztürk (Akhisar Belediyespor) - (Fenerbahçe maçında)
11. hafta:
Saadane (Çaykur Rizespor) - (Medipol Başakşehir maçında)
13. hafta:
Berkan Emir (Aytemiz Alanyaspor) - (Konyaspor maçında)
14. hafta:
Serdar Kesimal (Akhisar Belediyespor) - (Osmanlıspor maçında)
15. hafta:
Gökhan Gönül (Beşiktaş) - (Kasımpaşa maçında)
16. hafta:
Gassama (Aytemiz Alanyaspor) - (Galatasaray maçında)
EN ÇOK GÖRÜLEN SKOR 1-0
Ligin ilk bölümündeki 144 maçta en fazla alınan skor 1-0 oldu. Bu dönemde karşılaşmaların 30'u 1-0'lık skorla sonuçlandı.
Karşılaşmalardan 25'i 2-1, 18'i de 2-0'lık skorlarla sona erdi.
Ligdeki skorların tasnifi ise şöyle: