İlk yarıda gol ortalaması 2,5'un altında kaldı

Cem Karlıdağ rakibini nakavt ederek şampiyon oldu

Hasan Şaş: Teknik direktör olmak için lobim yok

1 Erturğrul Sağlam Kayserispor'un başına geçiyor Hakan Kutlu'nun ayrılmasının ardından Ertuğrul Sağlam, bir kez daha Kayserispor'un başına geçiyor.

2 Avrupa'da Bruma'dan daha fazla çalım atan tek isim var Eden Hazard, bu sezon attığı 83 çalımla, 79 kez rakibini geçen Bruma'nın önünde yer alan tek futbolcu oldu.

3 Advocaat'ın istediği tek futbolcu Advocaat, Fenerbahçe yönetiminden M.United'da forma şansı bulamayan Depay'ın transfer edilmesini istedi.

4 Çinliler şimdi de hakem transfer ediyor Futbolculara ve teknik direktörlere ödedikleri yüksek ücretlerle dikkat çeken Çinliler şimdi de hakem Mark Clattenburg'a göz dikti.

5 Podolski için 20 milyon Euro'luk teklif Scolari'nin çalıştırdığı Guangzhou Evergrande takımı, Podolski için G.Saray'a 20 milyon Euro, yıldız futbolcuya da 9 milyon Euro önerdi.

6 Şenol Güneş'ten Eto'o tepkisi Şenol Güneş, Eto'o için Beşiktaş'tan Kerim, Ömer ve Necip'i isteyen Antalyaspor'a ''İsterseniz Oğuzhan'ı da verelim'' diyerek tepki gösterdi

7 Beşiktaşlıların Orman'a Lens isyanı Beşiktaşlılar Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Lens'in performansından sonra Orman'ı mesaj mesaj yağmuruna tuttu.

8 Mehmet Ekici Trabzon'dan ayrılıyor Trabzonspor'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici, yönetime takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

9 Rıza Çalımbay: Salih Dursun transferi bitti Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay; "Salih Dursun transferi bitti" dedi.