İlker Aycı: Final-Four'da kuş uçmayacak

İstanbul'da yarın başlayacak olan THY euroleague Final-Four’u öncesi THY Yönetim kurulu Başkanı İlker Aycı ile Euroleague CEO’su Jordi Bertomeu basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Habertürk'ten Meriç Müldür'ün haberine göre; THY ve euroleague işbirliğinde 7. yıl yaşanırken İlker Aycı, euroleague’in marka değerinin, THY’nin marka değeriyle birlikte artış gösterdiğini belirterek çarpıcı bilgiler paylaştı. Buna göre;

* Euroleague dünyada 2.4 milyar izleyiciye ulaşıyor.

* Avrupa’da 180 milyon kişi takip ediyor.

* Digital ortamda 750 milyon kişiye ulaşıyor.

* THY’nin sponsorluğunun ardından dünya basınında çıkan euroleague haberleri %16.5 oranında arttı.

* FAn’lar arasında yapılan araştırmada “euroleague denince aklınıza ilk gelen marka hangisi?” sorusuna verilen cevap %97 oranı ile “Turkish Airlines” oldu.

132 ÜLKEDEN NAKLEN YAYINLANACAK

* F4’ü 132 ülkede 200’den fazla TV yayınlayacak.

* 30 ülkeden 550 gazeteci F4 için istanbul’a gelecek.

* 10 bine yakın turist istanbul’a gelecek. Araştırmalar, basketbolseverlerin 4 gece konakladıklarını ve kişi başına yaklaşık 1663 euro harcadıklarını ortaya koyuyor.

* THY’nin sponsorluğunun markaya reklam geri dönüşü 140 milyon euro’yu aşmış durumda. 6 yıldır Avrupa’nın en iyi havayolu seçilen THY’nin Yönetim kurulu Başkanı ilker Aycı, F4’ün THY markası, Türkiye ve istanbul için önemli olduğunu söyledi. Aycı, F4 için salona 400 km. kablo döşendiğini, 750 güvenlik kamerası kurulduğunu, nATO zirvesi standardında önlemler uygulanacağını da sözlerine ekledi.