İlklerin gecesinde milliler Moldova'ya 3 attı

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Eskişehir'de Moldova'yı konuk etti.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'da geçtiğimiz cuma günü Finlandiya'yı 2-0 yenen milliler, hazırlık maçında Moldova ile karşı karşıya geldi.

ÖNCE EMRE SONRA AHMET İLK GOLLERİNİ ATTI

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Finlandiya maçında şans bulamayan genç oyunculara Moldova maçında görev verdi.

Türkiye 1-0 Moldova GOL: Emre Mor - İZLE

Eskişehir'deki ilk milli maçımız ilklere sahne oldu. Mücadelenin 14. dakikasında Dortmund'da oynayan genç yıldızımız Emre Mor sahneye çıktı. Oğuzhan'ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Emre, kaleciyi de geçerek meşin yuvarlığı boş kaleye gönderdi. Bu gol aynı zamanda Emre Mor'un milli formayla ilk golü oldu.

Türkiye 2-0 Moldova GOL: Ahmet Çalık - İZLE

Karşılaşmanın 24. dakikasında bu kez Ahmet Çalık kornerden gelen ortaya güzel bir kafa vuruşu yaparak skoru 2-0'a getirdi.

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Ahmet de Emre gibi milli forma altında ilk golünü attı. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 millilerimizin üstünlüğü ile sona erdi.

CENGİZ ÜNDER DE İLKLERE KATILDI

A Milli formayla ilk golünü atanlar kervanına ikinci yarıda Cengiz Ünder de katıldı. Mücadelenin 52. dakikasında ceza sahası dışından müthiş bir vuruş yapan Cengiz farkı 3'e çıkarırken, arkadaşları gibi ilk golünü atmanın sevincini de yaşadı.

Türkiye 3-0 Moldova GOL: Cengiz Ünder - İZLE

Maçın son dakikasında Moldova Ginsari ile golü buldu ve maç 3-1 Türkiye'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Türkiye 3 - 1 Moldova GOL: Ginsari - İZLE