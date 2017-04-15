İnan Kıraç Muharrem Yılmaz'ı başkanlığa ikna etti

Galatasaray'da muhalefet, Fenerbahçe derbisinin sonucuna odaklandı.

Başkan Dursun Özbek'in, derbinin kaybedilmesi halinde olağanüstü seçim kararı alabileceğini hesaplayan muhalifler, Muharrem Yılmaz'ı ikna ederek Özbek'e karşı aday çıkaracak.

İNAN KIRAÇ DEVREYE GİRDİ

Fotomaç'tan Savaş Çorlu'nun haberine göre; Uzun süredir Özbek'e rakip olacak güçlü bir isim arayan İnan Kıraç'ın Sütaş'ın sahibi Yılmaz'ı ikna ettiği belirtiliyor. İkilinin geçtiğimiz günlerde Tarabya'daki ünlü bir balıkçıda buluştuğu ve liste çalışması yaptığı kulislerde konuşuluyor.

ERKEN SEÇİME DE İKNA EDİLECEK

Tek sorun Muharrem Yılmaz'ın 2018 mayıs ayında yapılacak olağan seçimde aday olmak istemesi. Ancak Kıraç'ın liseli olan Yılmaz'ı erken bir seçim için de ikna edebileceği vurgulandı.