Infantino'dan video hakem yorumu: Amacımız buydu

Infantino, Konfederasyonlar Kupası'nda sıklıkla başvurulan video hakem teknolojisi hakkında konuştu.

Infantino, sistemin modern futbolun geleceğinde yer aldığına dikkat çekerken, gerekliliğine vurgu yaptı.

Portekiz-Meksika, Şili-Kamerun ve Avustralya-Almanya maçlarında video hakem teknolojisi yardımıyla bazı pozisyonlar tekrar ele alınırken, orta hakemin verdiği bazı kararlar; tekrar izlendikten sonra düzeltildi.

AMACIMIZ BUYDU

Sistemin hayata geçmesinden çok memnun olduğunu belirten FIFA Başkanı Infantino, "Görüntülerin yardımıyla hakemlerin doğru karar vermeleri sağlanıyor. Zaten asıl amacımız da bu" ifadelerini kullandı. FIFA Başkanı, Konfederasyonlar Kupası'nın bu nedenle tarihi bir turnuva olduğunun altını çizdi.