İngiliz basınına göre Manga Galatasaray'da

Gelecek sezon savunmaya en az bir takviye yapacak olan Galatasaray, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

BONSERVİSİ ELİNDE

Ada basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Championship ekibi Cardiff City'nin Gabon'lu stoperi Bruno Manga'yı sezon sonunda renklerine katacak.

30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki Gabon'lu yıldız oyuncu için bonservis ödenmeyeceği aktarıldı.

G.SARAY'I TERCİH EDECEK

Cardiff'in sözleşme yenileme isteğini geri çeviren Manga'nın, Galatasaray gibi daha iyi maddi imkânlar sunan ve Avrupa'da mücadele edecek bir takıma gitmek istediği belirtildi.

2014 yılında Fransız ekibi Lorient'ten 6.25 milyon euro karşılığında transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu için Avrupa'nın bazı takımlarının ilgisi olduğunun ancak Manga'nın Galatasaray'ı tercih edeceğinin altı çizildi.