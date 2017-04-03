İngiliz medyasına göre Oğuzhan'ın yeni takımı

2012 yılında Arsenal'den 500 bin Euro'ya Beşiktaş'a transfer olan ve son iki sezondur gösterdiği performansla siyah-beyazlıların başarısında büyük pay sahibi olan Oğuzhan Özyakup, yeniden Premier Lig yolunda...

İngiliz Daily Express gazetesine göre Tottenham Kulübü, 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor.

12 MİLYON POUND VERİYORLAR

Gazete, İngiliz kulübünün 12 milyon Pound karşılığında Oğuzhan'ı kadrosuna katacağını iddia etti.

Beşiktaş yönetiminin ise gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu için nasıl bir karar vereceği merak konusu...