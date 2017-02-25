İngilizler 4 futbolcuyu izlemek için derbiye geliyor

Bu sezon Beşiktaş forması altında attığı gollerle adından sıkça söz ettiren ve Mario Gomez’i aratmayan Cenk Tosun, siyah - beyazlı takımda en çok takip edilen futbolcu oldu.

Özellikle İngiliz kulüpleri başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün radarına giren milli oyuncu için, bazı takımların scoutları, Galatasaray maçına gelecek.

4 FUTBOLCU İÇİN GELİYORLAR

Norvich City kulübünün yetkilileri bu sezon defalarca Cenk Tosun için Türkiye’ye gelirken, derbide adları sır gibi saklanan başka İngiliz kulüplerin de bu futbolcuyu takip edeceği bildirildi.

Derbiye gelecek olan scoutlar, Cenk dışında, Tolgay, Oğuzhan ve Talisca’yı da yakından takip edecekler.





UEFA Avrupa Ligi’nin sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan açıklamada, son 32 turu rövanş karşılaşmalarında ortaya koydukları üstün performans nedeniyle haftanın en iyi 11’ine giren oyuncular açıklandı.

Beşiktaş’ın sahasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva’yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdığı maçta takımının ilk golüne imza atan Aboubakar, listeye adını yazdırdı.