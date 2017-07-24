İngilizler Fernando transferini açıkladı

Orta saha transferi için İngiltere çıkarması yapan Galatasaray'ın Manchester City'de forma giyen Fernando'yu bitirdiği belirtildi.
İngilizler bu transferi rakamlarına kadar açıkladı.
TRANSFER SONUÇLANDI
Daily Star Gazetesi işin bittiğini belirterek transfer hakkında bilgi verdi.
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, orta sahadaki iki alternatif olan Giannelli Imbula ve Manchester Cityli Fernando'dan birini bitirmek üzere soluğu İngiltere'de almıştı.
İngiliz Daily Star Gazetesi'ne göre sarı-kırmızılı takım Fernando transferinde mutlu sona ulaştı.
ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU
Gazetede yer alan habere göre Galatasaray'ın Fernando'ya vereceği ücret de belli oldu.
30 yaşındaki oyuncunun haftalık 90 bin Euro kazanacağı ve 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.