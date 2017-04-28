İngilizler Kjaer için geliyor

Fenerbahçe, en az 10 milyon euro'luk bir teklifle gelinmesi halinde Simon Kjaer'in satışına sıcak bakıyor. İtalya ve İngiltere'den birçok talibi olan Danimarkalı oyuncunun en ciddi alıcısı ise Hull City.

PAZARLIK İÇİN GELİYORLAR

Premier Lig temsilcisinin iki resmi yetkilisi David Beeby ve Bronwen Walker'ın İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturacağı geçen hafta Ada basını tarafından ortaya atılmıştı.

Daily Mail gazetesi, taraflar arasındaki o görüşmenin dün İstanbul'da yapıldığını yazdı. Gazetenin haberinde, Hull City'nin Simon Kjaer'e karşılık teklifinin 8.5 milyon sterlin (yaklaşık 10 milyon 83 bin euro) civarında olacağı bildirilirken, bu teklifin UEFA ile finansal fair play anlaşması yapan Fenerbahçe tarafından kabul edilmesinin beklendiği vurgulandı.