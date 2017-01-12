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İngilizler Van der Wiel'in peşine düştü

Fenerbahçe'den gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Van der Wiel'e İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City talip oldu.

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İngilizler Van der Wiel'in peşine düştü

Transfer sezonunun hız kazandğı şu günlerde bir transfer haberi de Fenerbahçe'den geldi.

Takıma katıldığı günden beri beklenen performansı bir türlü gösteremeyen sarı-laciverli ekibin deneyimli stoper oyuncusuyla Hull City'nin ilgilendiği belirtildi.

Portekiz basınında yer alan alan haberde Hull City teknik direktörü Marco Silva'nın ''Gregory van der Wiel'in transferi için görüşmelerimiz devam ediyor.'' diye konuştu.

SPORTING LISBON DA OYUNCUYA TALİP

Haberin devamında ayrıca Sporting Lisbon'un deneyimli stoperi Joao Pereira'nın Trabzonspor'la anlaşması sonrasında bu oyuncuyla ilgilenmeye başladığı belirtildi. 

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