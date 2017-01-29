İngiltere Federasyon Kupası'nda favoriler turladı

Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Chelsea, Stamford Bridge Stadı'ndaki kupa mücadelesinde İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'u ağırladı. Willian ve Pedro'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Antonio Conte'nin öğrencileri, bu sezon fazla forma şansı bulamayan Ivanovic ve penaltıdan Batshuayi'nin golüyle rakibini 4-0 mağlup etti ve en son 2012 yılında kazandığı kupada tur biletini aldı.

Kupayı 12 kez müzesine götüren Arsenal, hafta içi Liverpool'u İngiltere Lig Kupası'ndan eleyen Southampton'a konuk oldu. Welbeck'in 15. ve 22. dakikalarda attığı gollerle rakibine üstünlük sağlayan başkent temsilcisi, Walcott'un 35. 69. ve 84. dakikalarda kaydettiği gollerle karşılaşmadan 5-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak tur atladı.

En son 2015 yılında West Bromwich Albion ağlarını üç kez havalandıran Walcott, Arsenal formasıyla beşinci kez "hat-trick" yapma başarısı gösterdi.

Ligde son iki haftada beş puan kaybeden Manchester City, Crystal Palace deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetle moral buldu. Sterling ile 43. dakikada öne geçen konuk ekip, Sane ve Yaya Toure'nin golleriyle adını beşinci tura yazdırdı.

Sahasında Wycombe Wanderers'ı ağırlayan Tottenham ise 2-0 geriye düştüğü mücadelede Heung-Min Son (2), Janssen ve Dele Alli'nin golleriyle sahadan 4-3 galip ayrıldı ve tur atlayan taraf oldu.

Kupada bugün oynanan maçlarda alınan diğer sonuçlar şöyle:

Blackburn Rovers - Blackpool : 2-0

Burnley - Bristol City : 2-0

Lincoln City - Brighton & Hove Albion : 3-1

Middlesbrough - Accrington Stanley : 1-0

Oxford United - Newcastle United : 3-0

Rochdale - Huddersfield Town : 0-4