İngiltere Lig Kupası'nda Southampton 28 yıl sonra finalde

Anfield Road Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi 90. dakikada Shane Long'un golüyle 1-0 kazanan Southampton, adını finale yazdırdı. Sahasındaki ilk maçı da 1-0 kazanan kırmızı-beyazlı ekip, 1978-1979 sezonundan bu yana ilk kez kupada final oynamaya hak kazandı.

Liverpool'da ilk 11'de sahaya çıkan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 78. dakikada yerini Divock Origi'ye bıraktı. Premier Lig'de geçen cumartesi günü sahasında Swansea City'e 3-2 yenilen Liverpool, 2012 yılının ekim ayından bu yana ilk kez taraftarlarının önünde üst üste iki maç kaybetti.

Kupada yarı finalin diğer ayağında ise Manchester United, bugün Hull City ile deplasmanda rövanşta karşılaşacak. Manchester United sahasındaki ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

Lig Kupası finali, 26 Şubat'ta başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.