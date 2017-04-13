İngiltere'de yılın futbolcusu adayları belli oldu

Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Romelu Lukaku ve Tottenham'da oynayan Harry Kane, İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği'nin (PFA) verdiği yılın futbolcusu ve yılın genç oyuncusu ödülleri için aday gösterildi.

LUKAKU VE KANE'DEN İKİ ADAYLIK

PFA, İngiltere Premier Lig'de Yılın Futbolcusu Ödülü'nün adaylarını açıkladı. Adaylar arasında, bu sezon fileleri 23 kez havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Everton'ın Belçikalı forvet oyuncusu Lukaku ve 19 golle en yakın takipçisi Tottenham'dan Kane öne çıktı.

Son 7 maç öncesi şampiyonluk için büyük avantaj sağlayan Chelsea'den Eden Hazard ile N'Golo Kante'nin yanı sıra Manchester United'ın tecrübeli golcüsü Zlatan Ibrahimovic ve Arsenal'den Alexis Sanchez de adaylar arasında yer aldı.

23 yaşındaki Lukaku ve Kane ayrıca yılın genç futbolcusu ödülü adayları arasına da girdi. Tottenham'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Dele Alli, 2016'da kazandığı ödüle bu sezon da aday gösterildi.

23 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Geçen sezon "yılın futbolcusu", tarihinin ilk Premier Lig şampiyonluğunu yaşayan Leicester City'nin Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez seçilmişti.

Kazananların 23 Nisan'da duyurulacağı ödüllerin adayları şöyle:

Yılın futbolcusu: Eden Hazard, N'Golo Kante (Chelsea), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Romelu Lukaku (Everton), Alexis Sanchez (Arsenal)

Yılın genç futbolcusu: Dele Alli, Harry Kane (Tottenham), Michael Keane (Burnley), Romelu Lukaku (Everton), Jordan Pickford (Sunderland), Leroy Sane (Manchester City)