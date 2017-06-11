Griffiths İngiltere'ye 3 dakikada 2 frikik golü attı - İZLE

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 6. maçında İskoçya ile İngiltere karşı karşıya geldi.

2 FRİKİK GOLÜ ATTI

Gecenin en heyecanlı maçlarından birine sahne olan mücadele 2-2 eşitlikle sona ererken, İskoç futbolcu Leigh Griffiths attığı birbirinden güzel frikik golleriyle mücadeleye damga vurdu.

Leigh Griffiths İngiltere'ye 2 frikik golü attı - İZLE

İngiltere'nin 1-0 üstünlüğüyle devam eden maçın 86 ve 89. dakikalarında Leigh Griffiths'in attığı frikik golleriyle İskoçya 2-1 öne geçti. Mücadelede son sözü söyleyen Harry Kane oldu ve zorlu karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla İngiltere puanını 14, İskoçya ise 8 yaptı.