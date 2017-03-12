Inter'den 7 gollü galibiyet

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Inter ile Atalanta karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Inter, 7-1'lik skorla kazandı.

Inter, Mauro Icardi'nin 17, 23'te penaltı ve 26. dakikalarında gelen golleriyle rüzgar gibi başladı. Ever Banega, 31 ve 34. dakikalarda attığı 2 golle farkı 5'e çıkardı. Atalanta, 42. dakikada Remo Freuler ile farkı 4'e indirdi.

İkinci yarıda da hızını kesmeyen Inter, Atalanta'dan transfer ettiği Roberto Gagliardini'nin 52. dakikadaki golüyle skoru 6-1'e getirdi. Ever Banega, 67. dakikada sahneye çıkıp hat-trick yaptı ve maçın skorunu tayin etti.

Haftaya 7. sırada giren Inter, bu galibiyetle puanını 54 yaptı. 5. sırada giren Atalanta ise 52 puanda kaldı. Inter, gelecek hafta ligin iddialı takımlarından Torino'ya konuk olacak. Atalanta ise sahasında Pescara'yı ağırlayacak.