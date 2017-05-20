Inter Caner için 1 milyon euro istiyor

Beşiktaş, Caner Erkin'in bonservisine sahip olmak için Inter'le yapılan kiralık sözleşmesine konulan 1 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmak zorunda.

BEŞİKTAŞ 1 MİLYON EURO ÖDEMEK ZORUNDA

Ancak tecrübeli sol bekin aşil tendonunun kopması nedeniyle uzun süre kendisinden yararlanamayan Beşiktaş, bu parayı ödemek istemiyor. Gerekçe olarak da oyuncunun 2.4 milyon euro olan yıllık ücretini ödemesini gösteriyor.

Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, Inter opsiyon bedeli olan 1 milyon euroda ısrarını sürdürüyor. Bunun nedenini İtalyan kulübünün sportif direktörü Piero Ausilio, Beşiktaşlı yöneticilere şu sözlerle açıkladı:

SİZDEN EKSTRA BİR TALEBİMİZ YOK

"Biz Caner Erkin'i transfer ederken, menajerine dolayısıyla da kendisine imza parası adı altında 1 milyon Euro verdik. Beşiktaş'tan ekstra bir talebimiz yok. Biz ödediğimiz parayı istiyoruz. Bunu kim ve nasıl öder bilemeyiz ancak oyuncunun bonservisini almak istiyorsanız 1 milyon Euro'yu gözden çıkarmak zorundasınız."