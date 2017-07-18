İnter de transferde atağa kalktı

Inter'in, Lazio'nun yıldız hücum oyuncusu Keita Balde Diao için anlaşma sağladığı öne sürüldü.

AÇIKLAMA KISA SÜREDE YAPILACAK

İtalyan basınında yer alan haberlerde; 22 yaşındaki Senegalli yıldızın menajeri Roberto Calenda'nın şu an Milano'da olduğu ve transfer görüşmeleri yaptığı kaydedildi. Transferin 20 milyon euro'ya bitmek üzere olduğu ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılabileceği bilgisi verildi.

16 GOL 5 ASİST YAPTI

Keita Balde Diao'nun adı Inter dışında Juventus, Milan, Monaco ve Chelsea ile de anılmıştı. Barcelona altyapısından yetişen ve bedelsiz olarak Lazio'ya transfer olan Keita Balde Diao, geçen sezon 31 maçta forma giyip 16 gol ve 5 asist istatistikleri yakalamıştı.