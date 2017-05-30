Inter James Rodriguez'in peşinde

İspanyol AS Gazetesi, Çin sermayesinin eline geçen Inter'in Kolombiyalı oyuncu için 42 milyon Euro’luk bir teklifle Real Madrid'in kapısını çaldığını yazdı.

Gazeteye göre Rodriguez için 80 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Real Yönetimi, yine de transfere sıcak bakıyor.

REAL MADRİD SATMAYA SICAK BAKIYOR

AS, Zinedine Zidane’dan forma almakta zorlanan Rodriguez'in takımda huzursuzluk yaratma potansiyeli nedeniyle Real Yönetimi’nin transfere onay vereceğini öne sürdü.

Inter, geçen sezon da Rodriguez'in peşinden koşmuş; ancak 85 milyon Euro’luk teklifi kabul görmemişti. Kolombiyalı oyuncunun bu sezon çok az forma giymesi, piyasa değerini de ciddi şekilde düşürmüş görünüyor. AS gazetesine göre Inter, Real Madrid'in Portekizli savunma oyuncusu Pepe ile de ilgileniyor.