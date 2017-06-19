Inter vazgeçti Tete Galatasaray'a transfer oluyor

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sağ beke yeni aday Kenny Tete.

INTER VAZGEÇTİ GALATASARAY'A YAKIN

İtalyan ekibi Inter'in de ilgilendiği Ajaxlı Tete Galatasaray'a transfer oluyor. Skysport muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Inter, Tete transferinden vazgeçti. Galatasaray'ın Hollandalı oyuncu ile anlaşmasına rağmen Inter'in istekli olması durumunda 48 saatte bu transferi bitirebileceği ancak Tete'nin Inter için bir öncelik olmadığı ifade edildi.

Di Marzio haberin detaylarında Kenny Tete transferinde Galatasaray'ın sona geldiğini ve sarı-kırmızılı ekibin oyuncuyu kadrosuna katmaya yakın olduğunun altını çizdi.

23 MAÇTA OYNADI

Ajax ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan 21 yaşındaki sağ bek, Ajax'ta rotasyonda 23 maçta 1907 dakika görev aldı ve 3 gol, 2 asistlik bir katkı yaptı.



