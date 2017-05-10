Inter'de Pioli dönemi de sona erdi

Inter, bu sezon 3. teknik direktör Pioli ile yollar ayrıldı. Sezona Roberto Mancini ile başlayıp daha sonra Frank de Boer'i takımın başına getiren Inter'de son kurban Stefano Pioli oldu.

6 AY SÜRDÜ

Kulüp, Kasım 2016'da Frank de Boer'un yerine teknik direktörlüğe getirilen 51 yaşındaki Pioli ile yolları ayırldı. Milano ekibini, ligde kalan 3 maçta Stefano Vecchi çalıştıracak. Pioli, Inter'in başında 23'ü ligde olmak üzere çıktığı 27 resmi maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetlik performans sergiledi.