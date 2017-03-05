Inter'den 5 gollü galibiyet

İtalya'da Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Inter, haftayı 5-1'lik Cagliari galibiyetiyle kapattı.
PERİSİC YILDIZLAŞTI
Konuk ekibe 3 puanı getiren goller, Ivan Perisic (2), Ever Banega, Mauro Icardi ve Roberto Gagliardini'den geldi. Ev sahibinin tek sayısını Marco Borriello kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 51 yapan İnter, Şampiyonlar Ligi ön eleme oynama sıralamasında bulunan Napoli ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Haftayı Fiorentina ile golsüz beraberlikle kapatan 4. Napoli ile arasındaki puan farkını ise 1'e indirdi.