Inter'den Conte'ye 70 milyon euro

Inter, teknik direktörlük için Chelsea'yi şampiyonluğa götüren Antonio Conte'ye 5 yıllık sözleşme karşılığında toplam 70 milyon Euro önerildi.

70 MİLYON EURO

İtalya'nın ünlü kulüplerinden Inter'in Çinli sahibi Zhang Jindong kesenin ağzını açtı. Teknik direktör Stefano Pioli ile yolları ayıran Intyer, yeni sezon için Antonio Conte'yi gözüne kestirdi.

La Gazzetta dello Sport, Inter'in Conte'ye 5 yıllık sözleşme için toplam 70 milyon euro önerdiğini yazdı. Chelsea ile Premier Lig'de şampiyonluğa ilerleyen Conte ile Sportif Direktör Walter Sabatini'nin Londra'da biraraya gelerek durum değerlendirmesi yaptıkları ve Sabatini'nin Conte'ye ilettiği 70 milyon euroluk teklifle İtalyan teknik adamın aklını çeldiği de iddialar arasında...

İLK HEDEF CORENTİN TOLİSSO

Gazetta dello Sport'a göre Inter'in transfer listesinde Lyon'dan Corentin Tolisso, PSG'den Grzegorz Krychowiak ve Roma'dan Antonio Rüdiger bulunuyor.