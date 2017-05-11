İnter'in Caner Erkin teklifi

Siyah-Beyazlılar, Caner Erkin için Inter ile masaya oturdu. Beşiktaş, 31 Mayıs'a kadar 1 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan milli yıldız için İtalyan ekibiyle temaslarını sıklaştırdı.

Sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bölümünde takımdan uzak kalan Caner Erkin için 1 milyon euro ödemek istemeyen Beşiktaş, Inter'den tecrübeli oyuncunun bonservisini bedelsiz istedi.

15 MAÇ 11'DE OLURSA 1 MİLYON EUROYU ALIRIZ

Inter de buna karşılık "Bedava olmaz. Sakatlık endişeniz de normal. Onun için bir sene daha kiralayın. Ama opsiyon koyalım. Eğer önümüzdeki sezon 15 maç 11'de sahaya çıkarsa bu opsiyon otomatik devreye girsin. 1 milyonu o zaman öder bonservisi alırsınız" dedi. Beşiktaş bu teklife olumlu bakıyor.