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İpek Şenoğlu'ndan Galatasaray'a Hamit sitemi

G.Saray yönetiminin tenis şubesine bütçe ayırmadığını ancak Hamit'e tazminat ödediğini söyleyen İpek Şenoğlu, Dursun Özbek'e sitem etti.

İpek Şenoğlu'ndan Galatasaray'a Hamit sitemi
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Galatasaray'ın Hamit Altıntop ile 4,5 yıl sonra yollarını ayırmasının ardından eski milli tenisçi İpek Şenoğlu'ndan da ilginç bir yorum geldi.

Türkiye'nin en önemli tenisçilerinden biri olan İpek Şenoğlu, sosyal medya hesabından Galatasaray Kulübü'ne ince bir göndermede bulundu.

HAMİT'E PARA VAR BİZE YOK

Birkaç yıl önce Galatasaray Kulübü'nün kurmayı planladığı ancak daha sonra dondurduğu tenis şubesi için çalışan İpek Şenoğlu, Hamit Altıntop üzerinden gönderme yaparak ''Hamit Altıntop'un sözleşmesini yenile, sporcuyu kullanma, bu kadar tazminat öde, tenise proje iste ama maddi durum kritik diye bütçe yok de. Ah ah!'' ifadelerini kullandı.

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