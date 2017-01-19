İpek Soylu Avustralya Açık'a veda etti

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All-Star'da kadın taraftarın smacı mest etti

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İHA'nın haberiyle en büyük hayali gerçekleşti

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1 Sosa F.Bahçe'nin 60 milyonluk teklifini reddetti Fenerbahçe'nin Sosa'ya 2.5 yıl için 60 milyon lira önerdiği ancak yıldız futbolcunun terör korkusu nedeniyle teklifi reddettiği öğrenildi.

2 Talisca'nın sözleşmesi uzatıldı Beşiktaş yönetimi, Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Talisca'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

3 Galatasaray'ın Selçuk İnan kararı Galatasaray yönetimi, performansından memnun kalmadığı Selçuk İnan'ın yerine orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.

4 Advocaat'tan Beşiktaş'a Mehmet Ekici göndermesi Mehmet Ekici'yi neden transfer edemediklerini anlamadığını söyleyen Advocaat, ''Arkasında Beşiktaş mı var bilemiyorum?'' dedi.

5 Formula 1 satıldı Dünya Motor Sporları Konseyi, Formula 1 Dünya Şampiyonası ticari haklarının Liberty Media Şirketine satılmasını onayladı.

6 Real Madrid Kral Kupası'nda Celta de Vigo'ya yenildi Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Celta de Vigo'ya mağlup oldu.

7 TFF Başkanı Demirören'den önemli açıklamalar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, NTV'de Futbol Aktüel programında spor medyası yöneticilerinin sorularını yanıtladı.

8 Fenerbahçe ile Gençlerbirliği berabere kaldı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

9 İnterli stoperden muhteşem rövaşata - İZLE İtalya Kupası son 16 turunda dün akşam Inter'in Bologna'yı 3-2 mağlup ettiği mücadelede Murillo attığı rövaşata ile gecenin adamı oldu.