İpek Soylu çiftlerde ana tabloda

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın elemelerinde mücadele eden İpek Soylu, çift kadınlarda ana tabloya yükseldi.
ANA TABLODALAR
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının çift kadınlar elemelerindeki ikinci tur mücadelesinde, İpek Soylu ve Taylandlı partneri Varatchaya Wongteanchai, Lesley Kerkhove (Hollanda)-Lidziya Marozava (Belarus) ikilisinin karşısına çıktı.
İlk seti 6-2 kaybeden İpek Soylu-Varatchaya Wongteanchai çifti, diğer iki seti 6-3'lük skorlarla kazanarak mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve ana tabloya kaldı