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İpek Soylu çiftlerde şampiyon olduk

Çiftler finalinde İpek Soylu-Kudermetova ikilisi, Rus çift Lykina-Monova'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.

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İpek Soylu çiftlerde şampiyon olduk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü,  Spor İstanbul ve Türkiye Tenis Federasyonunun iş birliğiyle bu yıl beşincisi  gerçekleştirilen turnuvanın çiftler finali İBB Göztepe Gülbahçe Spor Tesisi'nde  yapıldı.

2-1 KAZANARAK ŞAMPİYON OLDULAR

Çekişmeli geçen müsabakanın ilk setini Rus çift, 6-4 kazandı. İkinci  sette iki taraf da servislerde etkili olamadı. Türk tenisçi İpek Soylu, Rus  partneriyle 5-4 geriye düşmesine rağmen rakibin basit hatalarını iyi değerlendirdi ve üst üste 3 oyun alarak seti 7-5 kazandı, durumu 1-1'e getirdi.

Tie-break setine İpek ile Rus partneri iyi başladı ve ilk 13 puanda  8-5'lik üstünlük kurdu. İpek ve partneri, rakiplerine basit hatalar sonucu üst  üste 3 puan verince sette durum 8-8'e geldi. Karşılıklı puanlarla geçen setin  sonunda daha az hata yapan İpek-Kudermetova çifti, tie-break setini 11-9, maçı da  2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

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