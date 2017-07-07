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İpek Soylu ikinci turda elendi

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda ülkemizi temsil eden tek tenisçi olan İpek Soylu ikinci turda elendi.

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İpek Soylu ikinci turda elendi

Sezonun üçüncü Grand Slam'ı Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 5'inci günü çift bayanlarda ikinci turda İpek Soylu partneri Taylandlı Varatchaya Wongteanchai ile Tayvanlı Hao-Ching Chan ve Rumen Monica Niculescu çiftiyle karşılaştı.

İKİNCİ TURDA ELENDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Soylu ve Wongteanchai çifti Wongteanchai ve Ching Chan çifti karşısında 6-3 ve 6-3 'lık setlerle 2-0 mağlup olarak Wimbledon'da bir üst tura çıkma şansını kaybetti.

Toplamda 1 saat 9 dakika süren karşılaşmayı Türkiye'den gelen birçok tenis sever izledi

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