İpek Soylu klasman rekoru

Milli tenisçi İpek Soylu, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından her hafta başında açıklanan dünya sıralamasında, çiftlerde 70. basamağa yükseldi.
WTA'in internet sitesinde yer alan sıralamaya göre, son olarak 75. basamakta bulunan İpek Soylu, Malezya'da düzenlenen Kadınlar Açık Tenis Turnuvası'nda yarı finale yükselmesinin ardından 70. sıraya yerleşti ve klasman rekorunu yeniledi.
Kariyerinde 2 çiftler zaferi bulunan 20 yaşındaki İpek Soylu, tekler kategorisinde ise 162. basamaktaki yerini korudu.