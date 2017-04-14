İpek Soylu Lale Cup'ta finale yükseldi

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Jeremain Lens mahallenin çocuklarıyla maç yaptı

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Lyon ile Beşiktaşlı taraftarlar arasında kavga çıktı

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1 Sabri Selçuk'u acı gününde yalnız bırakmadı Selçuk inan'la arası bozuk olan ve milli oyuncunun düğününe katılmayan Sabri Sarıoğlu, takım arkadaşını cenazesinde yalnız bırakmadı.

2 Galatasaray Sabri'nin yerine Sagna'yı transfer ediyor Sezon sonu sözleşmesi biten Sabri ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, Manchester City'den Sagna'yı transfer edecek.

3 Lyon-Beşiktaş maçı Avrupa basınında Başta Fransız basını olmak üzere Avrupa'nın önde gelen gazeteleri Kartal'ı Fabri'nin yaktığını, Lyon'un Türkiye'de işinin zor olduğunu yazdı

4 Sneijder'den ayrılık açıklaması Yaklaşık 4 aydır parasını alamayan Sneijder, "Kendinizi zorlamayın. Nasılsa herkes parasını alacak" diyerek yönetimi rahatlattı.

5 Fransız holiganların Beşiktaşlılara saldırdığı anlar Lyon-Beşiktaş maçı öncesi çıkan olayları kar maskeli bir grup holiganın başlattığı ortaya çıktı.

6 Hakem Fabri'yi teselli etti - İZLE Yaptığı büyük hatayla Beşiktaş'ın Lyon'a yenilmesine sebep olan Fabri'yi mücadelenin hakemi Miguel Mateu Lahoz teselli etti.

7 Mehmet Demirkol: Fabri seni asla affetmeyeceğim Mehmet Demirkol, Lyon maçında yaptığı büyük hatayla takımının yenilmesine sebep olan Fabri'yi sert bir dille eleştirdi.

8 Trabzonspor Rivaldo'nun oğlunu transfer ediyor Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Rivaldo'nun oğlu Rivaldinho'nun transfer edilmesini istedi.

9 Şenol Güneş: Lyon başkanı olayı körüklüyor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, rövanş maçına Türk taraftarların alınmamasını söyleyen Lyon başkanına cevap verdi.