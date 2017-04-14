İpek Soylu Lale Cup'ta finale yükseldi

Lale Cup ITF Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli sporcular Başak Eraydın teklerde, İpek Soylu ise çiftlerde finale çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Spor İstanbul ve Türkiye Tenis Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen turnuva İBB Göztepe Gülbahçe Spor Tesisi'nde sürüyor.
ÇİFTLERDE FİNALE ÇIKTI
Toplam 60 bin dolar para ödüllü organizasyonda, yarı finalde korta çıkan Başak Eraydın, Polonyalı Magdalena Frech'i 67 dakika sonunda 6-3, 6-2'lik setlerle yenerek, tekler kariyerinin en büyük finaline çıktı.
Turnuva öncesinde dünya sıralamasının 335. basamağında yer alan 22 yaşındaki Başak Eraydın, finalde Çek Petra Krejsova ile karşılaşacak.