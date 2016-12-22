İpek Soylu: Teklerde de ilk 100'e girmek istiyorum

Çift kadınlarda dünya 78 numarası İpek, çiftlerde oynamayı her zaman çok sevdiğini ancak asıl amacının teklerde şampiyonluklar yaşamak olduğunu söyledi.

"TEKLERDE İLK 100'E GİRMEK İSTİYORUM"

2014 ABD Açık'ta gençlerde partneri Jil Belen Teichmann ile zafere ulaşan ve Türkiye'ye ilk grand slam şampiyonluğunu kazandıran milli tenisçi, "Önceliğim her zaman teklerde başarılı olmak. Umarım, çiftlerdeki başarımı teklere yansıtırım. Çiftlerde olduğu gibi teklerde de ilk 100'e girme başarısı gösteririm." diye konuştu.

"İNŞALLAH TOKYO'YA İKİ SPORCU GİDERİZ"

Teklerde 159. basamakta yer alan İpek, olimpiyatlarda raket sallamak istediğini vurgulayarak, "2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak istiyorum. Çağla Büyükakçay, Rio'da bir ilki gerçekleştirdi. İnşallah, Tokyo'ya iki sporcuyla gideriz." ifadelerini kullandı.

"UMARIM HERKESE EŞİT DAVRANILIR"

İpek, Rus tenisçi Maria Sharapova ile teniste gündeme gelen dopinge ilişkin de "Yaptığımız sporun temiz kalması çok önemli." dedi.

Herkesin eşit şartlarda mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen İpek, "Fiziksel mücadelenin ön plana çıkmasıyla bu tarz olaylar artmaya başladı. Umarım, ayrımcılık yapmadan herkese eşit şekilde davranılır." diye konuştu.