İranlı Messi Reza Parastesh ülkesinde ilgi odağı

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi'ye benzerliğiyle tanınan Rıza Parastesh, Pazar günü Tahran sokaklarında etrafını fotoğraf ve imza isteyenlerle doldurdu.



Özdeş bir saç modeli ve ikonik sakalıyla Messi'nin formasını giyerek dolaştığı sokaklar, her yaştan insanların ilgisini çeken Parastesh, küresel bir futbol yıldızı olmak nasıl bir şey olduğunu hissederken, bazılarının ona ikinci kez baktığında Messi olmadığını ona benzediğini fark ettiğini söyledi.

"MESSİ' İRAN'A GOL ATINCA BABAM EVE SOKMADI"

"Messi'ye benzerliğimi ilk kez babam keşfetmişti. hatta stilimi ve giyimimi değiştirmem için o cesaretlendirmişti." diyen Parastesh,

"Babam bir futbol hayranıdır. İran ve Arjantin Dünya Kupası maçında, İran'ın çıkışını isteyen babam, son dakikalarda Messi'nin attığı gol sonrası beni aradı ve 'gece eve gelme' dedi." şeklinde konuştu.

İranlı Messi Reza Parastesh