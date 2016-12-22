İrfan Can Kahveci: Alex de Souza'yı örnek alıyordum

Fanatik gazetesine konuşan İrfan Can Kahveci, kendisine Alex de Souza'yı örnek aldığını söyledi.

İşte Kahveci'nin sözleri:

EN İYİ 2 KALECİDEN BİRİ

“Fenerbahçe’ye kupada 1 gol attım, 1 de asist yaptım. Ligde de çok iyi oynadık. Hatta tek kale... Rakibimizin 3 pozisyonu vardı, onlar da gol oldu. Biz ise fırsatları kullanamadık. O maçta da gole çok yaklaştım, olmadı. Hele köşeden çıkan bir şutum var ki, topun kaleye gidişini izledim, tam ‘Gol’ diye seviniyordum ama Volkan Demirel inanılmaz bir kurtarış yaptı. Türkiye’nin en iyi 2 kalecisinden biri olduğunu gösterdi bir kez daha.”

ALEX'İ ÖRNEK ALIYORDUM

“Hacettepe’de (17 yaşındayken) Mustafa hocamla (Kaplan) şampiyonluk yaşadık, üzerimde emeği çoktur. Bana hep Alex’in videolarını izlettirdi, küçüklükten beri hayrandım. Hâlâ sık sık izliyorum ve ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Fenerbahçe’ye onun gibisi bundan sonra gelmez. Stilimi benzettiğim tek futbolcu.”