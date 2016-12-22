İrfan Can Kahveci Başakşehir'de

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Spor Toto Süper Ligi'nin ilk yarısının bitmesine ve devre arası transfer sezonunun başlamasına sayılı günler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor...
FENER İSTEMİŞTİ BAŞAKŞEHİR ALDI
Devre arası transfer döneminin en çok konuluşan ismi olan ve Fenerbahçe'nin ısrarla istediği İrfan Can Kahveci Başakşehir'le anlaştı.
İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye attığı gol - İZLE
PRENSİPTE ANLAŞTIK
Konuyla ilgili Kralspor'a konuşan Başakşehirli yönetici, "Gençlerbirliği ile prensipte anlaştık. 2 milyon Euro bonservis konusunda pazarlıklarımız devam ediyor. Bir sonraki satışta ise Gençlerbirliği'ne yüzde 15 pay vereceğiz. Biz bonservis bedelini TL olarak ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.