İrfan Can Kahveci Başakşehir'de

Kralspor.com / ÖZEL HABER

Spor Toto Süper Ligi'nin ilk yarısının bitmesine ve devre arası transfer sezonunun başlamasına sayılı günler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor...

FENER İSTEMİŞTİ BAŞAKŞEHİR ALDI

Devre arası transfer döneminin en çok konuluşan ismi olan ve Fenerbahçe'nin ısrarla istediği İrfan Can Kahveci Başakşehir'le anlaştı.

İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye attığı gol - İZLE

PRENSİPTE ANLAŞTIK

Konuyla ilgili Kralspor'a konuşan Başakşehirli yönetici, "Gençlerbirliği ile prensipte anlaştık. 2 milyon Euro bonservis konusunda pazarlıklarımız devam ediyor. Bir sonraki satışta ise Gençlerbirliği'ne yüzde 15 pay vereceğiz. Biz bonservis bedelini TL olarak ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İrfan Can'ın attığı frikik golü - İZLE